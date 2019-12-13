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سقوط شخص تورط في محاولة صرف شيك بنكي مزور بمدينة نصر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:36 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي الشئون القانونية بأحد البنوك كائن بأحد المولات التجارية بتقدم أحد الاشخاص للبنك طالبًا صرف قيمة شيك بنكي يشتبه أن يكون مزور.

وبانتقال قوة أمنية من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى مقر البنك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أمكن ضبط مقدم الشيك وتبين أنه ( صاحب شركة لتجارة السيارات ) حيث تبين تقدمه لمسئولي البنك بشيك بنكي من مطبوعات البنك مسحوب على أحد الأشخاص بقيمة (مبلغ 140،000 "مائة وأربعون ألف جنيه مصري") طالبًا صرف قيمته.

وبفحص الشيك المشار إليه تبين أنه مزور تزويرًا كليًا باستخدام طابعة كمبيوتر.

وبمناقشة المذكور ومواجهته أقر بتقدمه بالشيك المشار إليه بقصد صرف قيمته من حساب عميل البنك "محدد" والذي يوجد بينهما تعاملات مالية في تجارة السيارات وأنه لا يعلم بأمر تزوير الشيك وأنه تحصل عليه من شخص وسيط بينهما لا يعلم باقي بياناته، وبتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه (صاحب شركة أمن وحراسة ومقيم بالجيزة، سبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة ومحكوم عليه هارب في 4 قضايا ) حيث تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بأنه القائم بتسليم الشيك المزور للأول وعلى علم بأمر تزويره وأنه تحصل عليه من أحد الأشخاص يدعى مجدي – لم يستطيع الإرشاد عنه "جار تحديده وضبطه " بقصد النصب والاحتيال على مقــدم الشيك والاستيلاء منه على مبلغ عشرون ألف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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