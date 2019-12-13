أحمد فتحى سرور فى حوار لـ«الفجر»: أداء «النواب» مناسب للمرحلة

من الخطر استنساخ تشريعات دول أخرى للاستفادة من تجاربها فى معالجة مشكلاتنا





أنشأت موقعاً إلكترونياً لمكتبى بعد استخدام محتال لصورتى فى النصب على المواطنين





إصلاح القضاء يبدأ من اختيار وكلاء النيابة





رفضت قضايا لشخصيات عامة وشهيرة ولهذا السبب دافعت عن تاجر هيروين









فى منطقة جاردن سيتى، وتحديداً فى برج الصباح يوجد مكتب الدكتور أحمد فتحى سرور، أستاذ القانون الجنائى، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذى خاض غمار العمل السياسى منذ عشرات السنوات بجانب عمله الأكاديمى كأستاذ مخضرم فى القانون بجامعة القاهرة ولا تزال كتبه فى القانون الجنائى تدرس ليس فى الجامعات المصرية ولكن فى جامعات فرنسا، بجانب عضويته ورئاسته لجمعيات دولية مختصة بالقانون وفلسفته.





سرور لجأ للابتعاد عن الأضواء منذ سنوات بعد ثورة 25 يناير 2011، لأنه لم يعد لديه رغبة فى الظهور خصوصاً أنه ظل أحد أركان الحكم منذ توليه وزارة التربية والتعليم عام 1986، قبل أن يترأس مجلس النواب طيلة 21 عاماً تالية، ولكن «الفجر» كانت على موعد معه.





يشعر من يدخل مكتب سرور أنه داخل موسوعة قانونية فى حال قادته اللحظة إلى حوار مع الرجل حول القانون سيعرف أن الموسوعة الحقيقية موجودة حية داخل ذهن الدكتور فتحى سرور.





خلال لقاء « الفجر » مع سرور، فتحنا ملفات شديدة الحساسية خصوصاً أنه رأى الكثير سواء فى مسيرته الأكاديمية أو القانونية التى ارتدى فيها روب المحاماة وتولى الدفاع أو الادعاء فى قضايا شهيرة ومهمة أكثرها كان مثيراً للجدل سواء لعمق الموضوع الذى تتناوله أو لأن أطرافها من الشخصيات الشهيرة.





سرور مثل أى محام يفضل قضايا بعينها، وبعض الموضوعات تجعله يشعر بالإثارة ويحتشد لها ذهنه للوصول إلى خطة للدفاع إذ لا يهوى سرور القضايا التى لها جانب سياسى ربما لأن الحقيقة فيها تغيب للشعور بالتعاطف مع المتهم أو كراهية الجانى كما يكره سرور الترافع فى قضايا الآداب لأنها تمس الأخلاقيات ربما لصعوبة أن يتعاطف مع موكله فى هذه الحالة.





يرى سرور أن المحامى يجب أن يتمتع بمهارات التواصل حتى يمكنه التعامل فى المحاكم وحل قضاياه بعكس القاضى الذى يجب عليه البعد عن الاختلاط بالمواطنين حتى لا تتأثر أحكامه بالرأى العام وأن العلاقة بين القاضى والمحامى يجب أن تقوم على التكامل لا الخلاف لتحقيق العدالة الناجزة.





وسرور كشف خلال الحوار أن إيمانه ببراءة موكله وتعاطفه معه شخصياً أمران يحددان مسألة قبوله أو رفضه للترافع فى قضية أو غيرها وليس شهرة المتهم أو مركزه الاجتماعى، إذ إن الجانب الإنسانى يلعب دوراً كبيراً فى حياته الاجتماعية والشخصية.





كان معروفاً عن سرور قدرته على التحليل التى تجعله يتوقع أشياء ستحدث فى المستقبل وهى مهارة قال عنها إنه تخلى عنها ولم يعد يهتم بالتركيز فيها.. وإلى الحوار





■من الشخص الذى كان الدكتور فتحى سرور يعتبره قدوة له؟





- الدكتور محمود مصطفى، الذى كان عميداً لكلية الحقوق بجامعة القاهرة التى درست فيها القانون وهو من أقنعنى بترك عملى كوكيل للنائب العام بعد حصولى على الدكتوراه ونصحنى بالعمل كمدرس فى الكلية.





■ عملت بالقضاء، والمحاماة، أستاذاً بالجامعة وعميداً لكلية الحقوق ونائباً فى البرلمان ورئيساً له كما تقلدت منصب الوزير فأى هذه المناصب أقرب لك؟





- تظل المحاماة هى الأقرب لقلبى لأنها مهنة تجمع بين الشق القانونى والإنسانى.





■ من هم المحامين أو أساتذة الجامعات الذين تعتبرهم قامات قانونية موجودة؟





- لا أستطيع ذكر أسماء ولكن بالتأكيد يوجد قامات قانونية رفيعة فى مصر.





■ ما صحة واقعة ادعاء أحد الأشخاص أنه مدير مكتبك والنصب على مواطنين؟





- الواقعة صحيحة وهذا الشخص ادعى أيضاً أنه مدير مكتب أحد أعضاء البرلمان وهو أيضاً محام كبير وحصل من الذين خدعهم على تحويلات بريدية من 5 و10 آلاف جنيه ولم يتم القبض عليه بعد، ووصلت به الجرأة إلى وضع صورتى على موقع إلكترونى تابع له فى مناسبات مختلفة لإيهام ضحاياه بوجود علاقة تربطه بى ولهذا اضطررت إلى إنشاء موقع إلكترونى لمكتبى لكشف هذا المحتال.





■ ما رأيك فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية؟





-لم يتم الكشف عن مضمون ونصوص التعديلات، برغم موافقة اللجنة التشريعية عليها.





■ كيف ترى أداء مجلس النواب؟ وما مدى رضائك عنه؟





- نحن فى مرحلة بناء الدولة وطبقاً لمقتضيات ذلك فإن البرلمان يؤدى دوره وبالتالى أداؤه مناسب لطبيعة المرحلة الحالية.





■ هل هناك قوانين معينة نحن بحاجة ملحة لتغييرها؟





- التطور الاجتماعى لا حدود له ولكل مرحلة رد فعل وقانون.





■ بعض المحامين يطلق عليهم محامين المشاهير أو الأغنياء لارتفاع أتعابهم ما هو تقييمك لهذه الألقاب؟





- لا تعجبنى هذه الألفاظ وما يعجبنى أكثر لقب محامى الفقراء أو محامى المظلومين.





■ هل هناك نوع من القضايا تفضل الترافع فيها أكثر من غيرها؟





- أفضل الدعاوى التى تثير مشكلات قانونية ولهذا أحب الترافع أمام محكمة النقض وأعشق قضاياها مقارنة بغيرها؟





■ هل سبق التراجع عن الترافع فى قضية ما؟





- حدث بالفعل فى قضية بعينها ولكنى أرفض أن تتنحى المحكمة عن نظر دعوى.





■ هل سبق ورفضت تولى قضية لأحد الشخصيات الشهيرة؟





- نعم وما يحدد قبولى أو رفضى لقضية ما هو موضوعها وإيمانى بالبراءة وتعاطفى مع المتهم وليس طبيعة الشخص نفسه، ولا استطيع الكشف عن أسماء من رفضت الدفاع عنهم أو موضوع القضية لأن الأمر سر من أسرار المهنة كما لا يمكننى التحدث عن تفاصيل قضايا ترافعت فيها.





■ تحدثت كثيراً عن أهمية الجانب الإنسانى فى العمل القانونى فهل أثر هذا الجانب على قبولك قضية صغيرة خلال عملك بالمحاماة؟





- بسبب هذه الإنسانية قد يقبل المحامى الدفاع فى قضية صغيرة لشعوره بأن المتهم مظلوم، وأنه يمكنه تبرئته وبالفعل قبلت قضايا من هذا النوع لتعاطفى مع أصحابها.





■ هل سبق وترافعت فى بعض القضايا دون الحصول على أتعاب؟





- حدث هذا بالفعل فى العديد من القضايا لتعاطفى مع أصحابها.





■ هل هناك قضية كانت غريبة بالنسبة لك خلال عملك بالقانون؟



