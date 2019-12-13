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ضبط عاطلين لحيازتهما على مخدر الاستروكس بالسلام

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:31 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطلين لحيازتهما على مخدر الاستروكس في منطقة السلام.

وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من: "ح. ا. ف" 21 سنة عاطل ومقيم الإسكان العائلى ـ دائرة قسم شرطة الشروق، "م. ه. ن" 22 سنة عاطل ومقيم مساكن أطلس ـ دائرة قسم شرطة السلام أول، حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان السيارة رقم ب ج ج 847 ماركة رينو فلوانس فضي اللون "ملك الأول ".

وضبط بحوزتهما المضبوطات التالية:
كمية من الاستروكس المخدر وزنت 1 كيلو جرام
كيس بداخله مادة البودر التي تستخدم في تصنيع مخدر الاستروكس
ميزان حساس
زجاجة من مادة الأسيتون
مبلغ مالي 1100 جنيه
عدد 2 هاتف محمول

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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