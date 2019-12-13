Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ثأرا لعمه".. استعجال تقرير المعمل الجنائي بواقعة مقتل صاحب مغسلة على يد نجار بأكتوبر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
استعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير المعمل الجنائي في السلاح المضبوط في واقعة قتل صاحب مغسلة على يد نجار مسلح بمدينة أكتوبر، بإطلاق أعيرة نارية برش خرطوش لأخذ الثأر منه في مقتل عمه منذ عام، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس نجار مسلح يبلغ من العمر 21 عامًا بعد قتله لصاحب مغسلة البالغ من العمر 33 عامًا بأكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بإطلاق أعيرة نارية برش خرطوش مما أحدث إصابته وتم نقله للمستشفى وكان لفظ أنفاسه الأخيرة، لأخذ الثأر منه لمقتل عمه منذ حوالي عام، فيما طلبت التحريات حول الواقعة، فيما أمرت بالتحفظ على السلاح الناري المضبوط لفحصه.

وبمواجهه المتهم، اعترف تفصيليًا بإرتكاب الواقعة، انه بدافع الأخذ بالثأر لمقتل عمه منذ عام تقريبًا بدائرة مركز سنورس خلال مشاجرة مع أفراد عائلة المجنى عليه والمتهم فيها احد أفراد عائلة المجني عليه.

وأضاف المتهم بأنه تمكن من تحديد مكان تواجد المجنى عليه، ومن خلال متابعة صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأنه حضر منذ يومان وقام برصده وتتبع تحركاته لتنفيذ الواقعة.

وتبلغ لقسم أول أكتوبر بأمن الجيزة من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحي الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل مفتشى قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس "33 سنة، ومُقيم بذات المنطقة وأصل بلدته مركز سنورس بالفيوم" مصابًا برش خرطوش بأجزاء متفرقة، تم نقله للمستشفى إلا أنه توفى.

وبسؤال شاهدي رؤية مُقيمان بذات المنطقة" قررا أنهما فوجئا بحضور شخص حاملًا بندقية خرطوش قام بإطلاق أعيرة تجاه المجني عليه حال تواجده داخل المغسلة الخاصة به فأحدث إصابته التي أودت بحياته وهرب.

وعلى الفور تم تعقب خط سير هروب مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه حال اختبائه داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم وتبين أنه نجار مسلح "21 سنة، مُقيم بناحية بدائرة مركز سنورس بالفيوم" وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار).

وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.
Advertisements

أخبار تهمك

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ ساعة و نصف

شاهد.. الأهلي يقدم صفقته الجديدة بفيديو "كهربائي"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعتين

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ أقل من ساعتين

أزمة نارية بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

الفنان محمد محمود عبدالعزيز يفتتح مسجد الراحل هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ 36 دقيقة

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

01:23 م

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

12:46 م

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status