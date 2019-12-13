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خاص- عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام كهربا في تدريبات الأهلي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:28 م
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سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد انتظام محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر الجديد في التدريبات الجماعية.

وأعلن النادي الأهلي ظهر اليوم الجمعة تعاقده رسميًا مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وقال عبد الحفيط في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"كهربا سينتظم غدًا في مران الهلي، وسيخوض تدريبات تأهيلية بشل منفرد".

وأضاف :"عقب انتهاء التدريبات التأهيلية المنفردة سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية".

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

كهربا في الاهلي سيد عبد الحفيظ النادي الاهلي

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