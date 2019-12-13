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انطلاق مؤتمر قضايا المستقبل والتنمية المستدامة يناير المقبل

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:21 م
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بوابة الفجر
احمد رفعت صديق
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ينظم المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراق المستقبل بالقاهرة مؤتمرا بعنوان قضايا المستقبل والتنمية المستدامة في الوطن العربي وذلك يوم ١٢ يناير المقبل.


يشارك في المؤتمر وفود رسمية من السعودية والإمارات والكويت والسودان بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء في مجال التنمية المستدامة.

كما يشارك في المؤتمر الفنان محمد صبحي حيث من المقرر أن يتحدث في الجلسات عن كيفية بناء البشر قبل الحجر بالثقافة وان الانتماء هو قضية أمن قومي للدول العربية وتأثير بناء الإنسان علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقال محمود الجنايني العضو المنتدب للمركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراق المستقبل إن المؤتمر يهدف الي بلورة الأولويات المستقبلية العربية..فضلا عن تطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي وتبادل الخبرات في مجال استشراف المستقبل في الوطن العربي وعرض الخبرات العربية المختلفة في مجال التخطيط الاستراتيجي والرؤي المستقبلية والتنمية المستدامة.

أضاف "الجنايني"، أن المؤتمر يستهدف ايضا إطلاق مبادرات عربية مشتركة؛ لدعم تحقيق الأولويات المستقبلية التي يطرحها المؤتمر،ويسعي في تنفيذها ودعم متخذ القرار ورؤية مصر 2030 وتقديمها للأطراف المعنية وتنفيذها بالتعاون معهم وكذلك إطلاق مبادرة قدرات التفكير المستقبلي للمخطط العربي والإفريقي.
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