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تعرف على تفاصيل حملة "مجرد لون" للتعريف والتوعية بمرض البهاق (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:20 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت آلاء عبد الرحمن، طالبة بكلية إعلام جامعة القاهرة وعضو حملة "مجرد لون" لمرضى البهاق، إن مادة الحملات الصحفية تضمنت عرضت نماذج محاكاة لحملات يتم تطبيقها بشكل عملي.

وأوضحت "عبد الرحمن"، خلال حوارها مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنهم تم تقسيمهم لمجموعات، كل مجموعة تعمل على حملة معينة، منوهة إلى أن مجموعتها اختارت عمل حملات عن مرض البهاق؛ لكونه ليس هناك حملات كثيره حوله، كما أن المواطنين لديهم فكرة خاطئة عنه، مشيرة إلى أن الحملة قامت على أساس التواصل مع عرض بعض تجارب مرضى البهاق، والتأكيد على أنه مجرد تدرج لون في ألوان البشرة الطبيعية.

فيما قالت نورهان محمود، طالبة بكلية إعلام جامعة القاهرة وعضو حملة "مجرد لون"، أن الفكرة جاءت لهم من بوست عبر الـ "فيس بوك" لمريض بالبهاق قام بتصميم عرائس مصابة بالبهاق للأطفال، مستنكرة عدم وجود حملات كافية عن هذا المرض، موضحة أنها عرضت الفكرة على أصدقاءها قبل مرض الفنان رامي جمال بالبهاق، والذي كان تشجيع لهم على العمل على هذه الحملة.
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