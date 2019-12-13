تعرف على تفاصيل حملة "مجرد لون" للتعريف والتوعية بمرض البهاق (فيديو)

قالت آلاء عبد الرحمن، طالبة بكلية إعلام جامعة القاهرة وعضو حملة "مجرد لون" لمرضى البهاق، إن مادة الحملات الصحفية تضمنت عرضت نماذج محاكاة لحملات يتم تطبيقها بشكل عملي.





وأوضحت "عبد الرحمن"، خلال حوارها مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنهم تم تقسيمهم لمجموعات، كل مجموعة تعمل على حملة معينة، منوهة إلى أن مجموعتها اختارت عمل حملات عن مرض البهاق؛ لكونه ليس هناك حملات كثيره حوله، كما أن المواطنين لديهم فكرة خاطئة عنه، مشيرة إلى أن الحملة قامت على أساس التواصل مع عرض بعض تجارب مرضى البهاق، والتأكيد على أنه مجرد تدرج لون في ألوان البشرة الطبيعية.



