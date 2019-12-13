مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون AlNassr بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

تستأنف اليوم مباريات الجولة 11 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي شهد مواصة الشباب عروضه المخيبة للآمال، فبعد وداع كأس خادم الحرمين من دور 32، تلقى خسارة جديدة أمام الرائد بنتيجة 43.



وداع الشباب منافسات كأس خادم الحرمين، دفع أصحاب الكلمة العُليا في الفريق لاتخاذ قرار الإطاحة بالأرجنتيني، خورخي ألميرون، من على رأس الجهاز الفني لشيخ الأندية السعودية والاستعانة بخدمات الإسباني لويس غارسيا بدلا منه لتولي المهمة حتى نهاية الموسم.



كما شهدت الجولة تعرض الحزم لخسارة جديدة في بطولة الدوري عندما سقط أمام أبها بثلاثية مقابل هدفين، وذلك بعد فشله أمام الرائد قبل توقف عجلات بطولة الدوري.



هذا ومن المقرر ان تنطلق ثاني أيام مباريات الجولة 11 في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة بمواجهة تجمع بين الاتفاق والفتح على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام



ويحتل الاتفاق المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 10 نقاط؛ حصدهم من 11 مباراة، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة، بينما تلقى هزيمة في 6 لقاءات.



فيما يتواجد الفتح في المركز الخامس عشر، برصيد 15 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، فاز في اثنين، وتعادل في مثلهم، وخسر في 7 مواجهات.



كما يستعد النصر لاستقبال التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة على ان تنقل المباراة عبر القنوات الرياضية السعودية HD2.

