صفقات مانشستر يونايتد القادمة وطريقه بالدوري الأوروبي

يسعى فريق مانشستر يونايتد، إلى تدعيم صفوفه، من أجل تحسين نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل في المركز الـ5 من ترتيب الدوري، كما يشارك في الدوري الأوروبي ويبلي بلاءً حسناً إلى الآن.





سانشو يقترب ماانشستر يونايتد





ونال اللاعب جادون سانشو، استحسان مدرب مانشستر يونايتد سولشاير، الذي طلب من إداراة الشياطين الحمر، ضرورة إتمام التعاقد مع اللاعب، الذي اقترب من الانضمام رسمياً إلى الفريق، وفق تقارير صحفية.





نجم بروسيا على أعتاب مانشستر يونايتد





ويضع مانشستر يونايتد، نجم بوروسيا دورتموند، اللاعب سانشو، هدفاً للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولاسيماً بعد صعود الفريق إلى الدور المقبل بالدوري الأوروبي.





حيلة مانشستر يونايتد للتعاقد مع جادون





وينتهي عقد جادون ساشو، مع فريقه بروسيا دورتموند الألماني، في صيف 2022، وينافس مانشستر يونايتد العديد من لأندية الكبرى، على رأسها برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وليفربول الإنجليزي، في ضم اللاعب الشاب صاحب الـ19 عام، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد اقتربت من حسم الصفقة بشكل نهائي.





مشوار مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي





وتأهل مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه، على فريق الكمار الهولندي، بـ4 أهداف نظيفة، ضمن مبارايات الجولة الأخيرة بدور المجموعات، للمجموعة الـ12، والتي أقيمت على ملعب "أولد ترافولد".





مانشستر يونايتد في الصدارة





وتصدر مانشستر يونايتد المجموعة الـ12، برصيد 13 نقطة، بينما حل بطل هولندا، في المرتبة الثانية، برصيد 9 نقاط، ليتأهلا سوياً، إلى الدور الـ32، لبطولة الدوري الأوروبي.





مشوار مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي





وينتظر مانشستر يونايتد، مبارايات سهلة إلى حد ما، في دور الـ32، ببطولة الدوري الأوربي، فمن المتوقع أن يواجه أحد هذه الفرق: "روما الإيطالي، خيتافي، بارين ليفركوزن، فرانكفورت الألماني، شاختار، بجانب كلوب بروج وسيورتنج لشبونة.







