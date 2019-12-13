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داخل مخزن غير مرخص.. ضبط مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بالمطرية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:16 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط المدعو "م. ش. س"، 25 سنة سنة المسئول عن مخزن مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل كائن 2 شارع الإمام على من شارع المطراوي دائرة قسم شرطة المطرية لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن علي المضبوطات التالية:

عدد 24.500 سرنجة
عدد 19.645 عبوة مستحضرات تجميل "مزيل عرق، جلسرين، كولونيا، زيت برافين ،حمام كريم".
عدد 115 قسطرة طبية
عدد 34 قطعة صابون تجميل " منتهية الصلاحية "
وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التحقيق.

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