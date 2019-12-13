دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يستضيف فريق النصر منافسه التعاون في لقاء الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان».



وخسر النصر في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، ويحتل المركز الثالث بـ 20 نقطة، بينما فريق التعاون فاز على ضمك بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الخامس بـ 19 نقطة.



موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي «دوري الأمير محمد بن سلمان»

تنطلق مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان»، في تمام الـ 18:45 توقيت القاهرة، 19:45 توقيت مكة المكرمة، 16:45 توقيت جرينتش، وتقام مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي «دوري الأمير محمد بن سلمان»، على ملعب «استاد الأمير فيصل بن فهد «الملز»»، وتنقل مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي «دوري الأمير محمد بن سلمان»، على قناة KSA sports 1 HD.

