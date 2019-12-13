Advertisements
Advertisements
Advertisements

دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يستضيف فريق النصر منافسه التعاون في لقاء الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان».

وخسر النصر في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، ويحتل المركز الثالث بـ 20 نقطة، بينما فريق التعاون فاز على ضمك بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الخامس بـ 19 نقطة.

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي «دوري الأمير محمد بن سلمان»
تنطلق مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان»، في تمام الـ 18:45 توقيت القاهرة، 19:45 توقيت مكة المكرمة، 16:45 توقيت جرينتش، وتقام مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي «دوري الأمير محمد بن سلمان»، على ملعب «استاد الأمير فيصل بن فهد «الملز»»، وتنقل مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي «دوري الأمير محمد بن سلمان»، على قناة KSA sports 1 HD.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة النصر والتعاون

أخبار تهمك

شاهد.. الأهلي يقدم صفقته الجديدة بفيديو "كهربائي"

منذ أقل من ساعتين

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

منذ أقل من ساعتين

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والتعاون بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

رابط يلا شوت: مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر KORA STAR جول العرب ماتش الهلال اليوم بدون تقطيع NOW

دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

كورة لايف النصر وأبها.. مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش النصر NQW

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش النصر جودة متعددة NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

01:23 م

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

12:46 م

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

12:59 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status