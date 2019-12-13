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تعرف على أهم قضايا المنتظر مناقشتها في منتدى شباب العالم بـ شرم الشخ

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:12 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا يرصد تفاصيل الجلسات التي سيتضمنها منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والمقرر انطلاقه غدًا ليستمر حتى يوم 17 ديسمبر بشرم الشيخ.

وأوضح التقرير، أن جلسات منتدى شباب العالم، ستتضمن عدة قضايا ومنها أثر التغيرات المناخية على الإنسانية، وسبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، والتميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي، والأمن الغذائي في أفريقيا، وكيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة.

ومن ضمن الجلسات التي سيتضمنها المنتدى، تطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، فضلا عن وجود جلسة عن الذكاء الاصطناعي، ومكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التوااصل الاجتماعي، وأفاق التنمية المستدامة بأفريقيا.
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