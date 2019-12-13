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تفاصيل مصرع طالبين في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالدقهلية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:10 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد طريق المطرية المنزلة الزراعي في محافظة الدقهلية مصرع شابين في العقد الأول من العمر ضحايا حادث تصادم دراجة بخارية اصطدمت بسيارة نقل أمام قرية الطوابرة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بوقوع حادث سير على طريق المطرية المنزلة الزراعي أمام قرية الطوابرة ونتج عنه مصرع طالبين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين مصرع محمد السيد ربيع ومحمد الشافعي سالم في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات

تفاصيل مصرع طالبين في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالدقهلية
تفاصيل مصرع طالبين في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالدقهلية
تفاصيل مصرع طالبين في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالدقهلية
تفاصيل مصرع طالبين في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالدقهلية
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