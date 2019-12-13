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الجيش الليبي: أغلقنا الممر البحري أمام السفن التركية.. وجاهزون للرد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:51 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن اللواء فرج المهدوي رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، عن اتفاق مع اليونان على سدّ الممر البحري الرابط بين جزيرة كريت والحدود البحرية الشرقية لليبيا أمام السفن التركية.

وأضاف "المهدوي"، أنه "هناك تنسيقا كبيرا بين اليونان وليبيا من أجل مراقبة حركة السفن التركية، وسيتم التدخل من الطرف اليوناني لاحتجاز أيّ سفينة تركية تخترق السواحل اليونانية، ومن طرفنا لضربها وإغراقها إذا ما حاولت تخطي المياه الليبية للاستكشاف والتنقيب عن النفط أو الوصول إلى موانئ غرب ليبيا لإيصال الأسلحة للمليشيات، خاصة ميناء مصراتة".

وتابع رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني الليبي، أن "وجود رقابة على مدار الساعة واليوم على السواحل الليبية"، مشيرا إلى أن "القيادة العامة للجيش الليبي وفّرت كل التجهيزات والآليات اللازمة لجيش البحر من أجل التدخل إذا ما حدث خرق للمياه الليبية من طرف السفن التركية وتدمير أيّ تهديد".

هذا وكان قد حث "حفتر"، في كلمة نقلها تلفزيون "العربية"، أمس الخميس، قواته على التقدم باتجاه قلب طرابلس، فيما أسماها "المعركة الحاسمة" لانتزاع السيطرة على العاصمة.

وبدأ حفتر هجوما، في أبريل، لانتزاع السيطرة على طرابلس لكن الهجوم تعثر على مشارف المدينة.

وقال حفتر: "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة...تقدموا الآن أيها الأبطال".

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن من قبل عن عمليات تقدم أو تحركات عسكرية حاسمة لكن لم تعقبها تغييرات ملموسة في ساحة القتال.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية عن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، قوله: "قواتنا جاهزة للتصدي لأي محاولة جنونية جديدة" من حفتر لمهاجمة المدينة.

يأتي ذلك بعد الاتفاق البحري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، الذي اعتبرت اليونان أنه "يزعزع المنطقة" وأبدت استعدادها لتنفيذ القانون الدولي في ليبيا.

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