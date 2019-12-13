الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط





حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.





وجاء ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، والقيام بمبادرات لتجفيف منابع الخصومات الثأرية.





نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوطـ، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة القوصية، وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية، التنفيذية وكبار رؤوس العائلات.