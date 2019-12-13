بطلة العالم في كمال الأجسام "ناتاليا كوزنتسوفا" لا تهتم بأن زوجها لا يملك عضلات مثلها





صرحت بطلة العالم في كمال الأجسام الروسية ناتاليا كوزنتسوفا انها لا تهتم بأن زوجها لا يمتلك عضلات مثلها، مؤكده أن الحب والدعم المتبادلين هما الأشياء المهمة لعلاقة سعيدة.





وبدأت ناتاليا كوزنتسوفا، 28 عامًا، من مدينة تشيتا جنوب شرق روسيا، الذهاب إلى الجيم في سن الرابعة عشرة، بعد شعور والدها بأن التمارين ستساعدها على تقوية ثقتها بنفسها.





وقالت ناتاليا: "كنت فأرًا صغيرًا خائفًا عندما أكبر، وإنها لم تحلم أبدًا بحياتها الرياضية، مضيفة أن مدربها ساعدها أولاً في ممارسة رياضة كمال الأجسام، فقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.





وأكملت ناتاليا، ذهبت أولاً إلى صالة الألعاب الرياضية دون هدف مثل معظم الآخرين، ولكن بعد ثلاثة أشهر سألها المدرب عما إذا كانت ترغب في المشاركة في مسابقة كمال الأجسام، وكنت في الخامسة عشر من عمري وقتها، وبالفعل أصبحت بطلة إقليم بايكال"





سرعان ما أصبحت ناتاليا كوزنتسوفا بطلة العالم لعام 2014 في كمال الأجسام، مسجلة رقما قياسيا عالميا في كل التخصصات التي تؤخذ بالاعتبار من لجنة التحكيم.



