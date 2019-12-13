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رسميًا.. يورجن كلوب يجدد تعاقده مع ليفربول حتى عام 2024

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:59 م
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كلوب
كلوب
علي نبوي
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أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي "البريميرليج" تجديد تعاقده مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق حتى صيف 2024.

وقرر النادي الإنجليزي تجديد تعاقده مع المدرب الألماني في ظل النتائج الرائعة التي يحققها الفريق تحت قيادته منذ توليه المهمة.

وقال كلوب عقب تجديد تعاقده مع ليفربول :"هذا النادي مكان جيد, لا أستطيع مغادرته".

وأضاف :"أي شخص في كرة القدم يرغب بالمنافسة في بيئة يكون فيها كل فرد من أفراد المنظمة رائعين, و دعم المشجعين و وجود رؤية للمُلاك, فـلا يمكن أن يكون هناك مكان أفضل من هنا".

ويستعد ليفربول لمواجهة واتفورد غدًا السبت في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتابع :"عندما تم الاتصال بي في خريف 2015, شعرت أننا مناسبين لبعضنا البعض. و هناك ايمان كامل بأن التعاون مستمر بين الطرفين ، و على أساس ذلك فـأنا قادر على الاستمرار في هذا التعاون حتى 2025".

وزاد :"بالنسبة لي هذا بيان توضيح النوايا. و هو بيان مبني على معرفتي بما حققته شراكتنا حتى الآن وما لا يزال علينا تحقيقه.".

وأتم :"نحن هنا, أولا و قبل كل شيء. نشعر بأننا في المنزل. و في الوقت نفسه نحن نفهم الناس و اعتقدنا أن هذه اللحظة هي اللحظة المناسبة للاستمرار. النادي كان مهتما بهذا الأمر, و نحن كذلك".
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