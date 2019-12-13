رسميًا.. يورجن كلوب يجدد تعاقده مع ليفربول حتى عام 2024

وتابع :"عندما تم الاتصال بي في خريف 2015, شعرت أننا مناسبين لبعضنا البعض. و هناك ايمان كامل بأن التعاون مستمر بين الطرفين ، و على أساس ذلك فـأنا قادر على الاستمرار في هذا التعاون حتى 2025".





وزاد :"بالنسبة لي هذا بيان توضيح النوايا. و هو بيان مبني على معرفتي بما حققته شراكتنا حتى الآن وما لا يزال علينا تحقيقه.".





وأتم :"نحن هنا, أولا و قبل كل شيء. نشعر بأننا في المنزل. و في الوقت نفسه نحن نفهم الناس و اعتقدنا أن هذه اللحظة هي اللحظة المناسبة للاستمرار. النادي كان مهتما بهذا الأمر, و نحن كذلك".