Advertisements
Advertisements
Advertisements

"167 ألف جنيه".. سقوط طالب لاستيلائه على بيانات العملاء بشركة تسوق إلكتروني

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تبلغ من مسئولي إحدى شركات التسوق الإلكتروني بتعرض الشركة لوقائع نصب واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصمًا من حسابات التجار عملاء الشركة بدون وجه حق واعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية بلغت قيمتها 167 ألف جنيه.

وبإجراء عمليات الفحص الفني الإلكتروني لتلك العمليات بالتنسيق ومسئولي شركة التسوق الإلكتروني تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة أحد الأشخاص يستخدم برامج كمبيوتر للتخفي حال دلوفه على شبكة الإنترنت، وأنه قام بإجراء عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة مختلفة الماركات من موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت خلال شهر نوفمبر المنصرم من خلال اختراق بعض حسابات التجار المتعاملين مع الشركة ودفع قيمة تلك الأجهزة والمنتجات خصمًا من حسابات هؤلاء التجار على موقع الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية في أحد الأكمنة المعدة لذلك تنسيقًا ومسئولي الشركة من ضبط المدعو ( طالب ويعمل موظف بخدمة عملاء الشركة - مقيم بالبساتين ) حـال قـدومـه للتقابل مع مندوب الشركة لاستلام بعض أجهزة الهواتف المحمولة التي قام بشرائها من خلال اختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه استغل طبيعة عمله كموظف بخدمة العملاء شركة التسوق الإليكتروني واطلاعه على حسابات عملاء الشركة وخاصة التجار المتعاملين مع الشركة ومعرفة ما بها من أرصدة والدلوف إلى تلك الحسابات والتلاعب بها وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض أجهزة الهواتف المحمولة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصمًا من حسابات هؤلاء التجار وقيامه بوضع رقم المحمول الخاص به وكذا صورة بطاقة الرقم القومي باسم أحد الأشخاص، عند إجراءه تلك العمليات الشرائية على موقع الشركة حتى لا يتم التعرف عليه بعد إكتشاف الواقعة وتمكن بموجب ذلك من الحصول على عدد 4 هواتف محمولة، وقام بالتصرف فيها وبيعها والحصول على قيمتها لنفسه وإيداعها بحسابه البنكى بعد إرتكابه تلك الواقعة، وضبط بحوزته، عدد 2 هاتف محمول أحدهما يحتوى على الشريحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والآخر يحتوى على صورة بطاقة الرقم القومى بالاسم المنتحل والذى تحصل عليها من خلال صور بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض عملاء الشركة الموجودة على موقع الشركة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. الأهلي يقدم صفقته الجديدة بفيديو "كهربائي"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعتين

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ أقل من ساعتين

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

الفنان محمد محمود عبدالعزيز يفتتح مسجد الراحل هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ 36 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ ساعة و نصف

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أزمة نارية بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط شاب يستولى على بيانات بطاقة إئتمانية بالغربية

دفع إلكتروني.. ضبط عربيين لاستلائهم على بطاقات ائتمان بطرق احتيالية

ضبط تشكيل عصابي استولى على البطاقات الائتمانية للعملاء من أحد البنوك

"اشترى كل اللي نفسه فيه".. شاب يستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من المواطنين

لاستخدامها في "الشراء".. سقوط شخص لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

سقوط عاطل بالغربية سرق بيانات بطاقات إئتمانية لشراء منتجات وبضائع من الخارج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

01:23 م

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

12:46 م

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status