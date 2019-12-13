"167 ألف جنيه".. سقوط طالب لاستيلائه على بيانات العملاء بشركة تسوق إلكتروني



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وبإجراء عمليات الفحص الفني الإلكتروني لتلك العمليات بالتنسيق ومسئولي شركة التسوق الإلكتروني تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة أحد الأشخاص يستخدم برامج كمبيوتر للتخفي حال دلوفه على شبكة الإنترنت، وأنه قام بإجراء عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة مختلفة الماركات من موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت خلال شهر نوفمبر المنصرم من خلال اختراق بعض حسابات التجار المتعاملين مع الشركة ودفع قيمة تلك الأجهزة والمنتجات خصمًا من حسابات هؤلاء التجار على موقع الشركة.وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية في أحد الأكمنة المعدة لذلك تنسيقًا ومسئولي الشركة من ضبط المدعو ( طالب ويعمل موظف بخدمة عملاء الشركة - مقيم بالبساتين ) حـال قـدومـه للتقابل مع مندوب الشركة لاستلام بعض أجهزة الهواتف المحمولة التي قام بشرائها من خلال اختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه استغل طبيعة عمله كموظف بخدمة العملاء شركة التسوق الإليكتروني واطلاعه على حسابات عملاء الشركة وخاصة التجار المتعاملين مع الشركة ومعرفة ما بها من أرصدة والدلوف إلى تلك الحسابات والتلاعب بها وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض أجهزة الهواتف المحمولة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصمًا من حسابات هؤلاء التجار وقيامه بوضع رقم المحمول الخاص به وكذا صورة بطاقة الرقم القومي باسم أحد الأشخاص، عند إجراءه تلك العمليات الشرائية على موقع الشركة حتى لا يتم التعرف عليه بعد إكتشاف الواقعة وتمكن بموجب ذلك من الحصول على عدد 4 هواتف محمولة، وقام بالتصرف فيها وبيعها والحصول على قيمتها لنفسه وإيداعها بحسابه البنكى بعد إرتكابه تلك الواقعة، وضبط بحوزته، عدد 2 هاتف محمول أحدهما يحتوى على الشريحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والآخر يحتوى على صورة بطاقة الرقم القومى بالاسم المنتحل والذى تحصل عليها من خلال صور بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض عملاء الشركة الموجودة على موقع الشركة.