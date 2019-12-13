العميل المزدوج.. كهربا أبرز المنضمين لقائمة نجوم القطبين



وقام نجم الزمالك الأسبق بفسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي منذ عدة أيام، لينضم رسميًا للقلعة الحمراء، في خطوة كانت متوقعة منذ فترة كبيرة.



وانضم كهربا بذلك لقائمة "العملاء المزدوجين" الذين إرتدوا قميص القطبين خلال السنوات الماضية،سواء بالإنتقال من الأهلي للزمالك أو العكس.



وحالف بعض اللاعبين التوفيق بعد تغيير الألوان من الأبيض للأحمر أو العكس، بينما لم يحالف البعض الآخر أي نجاح، لا سيما وأن مثل تلك الصفقات تشهد جدلًا كبيرًا، وتسبب في مزيد من الحساسية بين القطبين.



ويبرز لكم موقع "الفجر الرياضي" ، أشهر من أثاروا الجدل بين القطبين الكبيرين.



جمال عبدالحميد

قائد منتخب مصر في كأس العالم 1990، تلقى إصابة قوية مع الأهلي في عام 1984 ودخل في عدة أزمات مع جهاز الكرة بالنادي الأحمر، ليذهب للزمالك الذي شهد تألقه الشديد وحصده لعديد البطولات.



زكريا ناصف

بعد تسع سنوات بقميص الأهلي، ذهب لعام واحد مع الزمالك وكان ذلك عام 1988، دون أن يلقى نجاحًا كبيرًا مع النادي الأبيض.



أيمن شوقي ومحمد عبدالجليل

بعد فترة زاهية مع نادي القرن، إنتقلا للزمالك مباشرة بعد إستغناء الأهلي عنهما عام 1994، شهدت فترتهما بالقلعة البيضاء نجاحات طفيفة، لكنها لم تكن بمستوى نجاحاتهما مع الأهلي.



حسام حسن وإبراهيم حسن

الإنتقال الأشهر بين القطبين في التاريخ، فبعد أكثر من 15 عامًا في جدران القلعة الحمراء، إنتقل التوأم لنادي الزمالك في صفقة صادمة لجماهير الأهلى وقتها، حيث رفضا تجديد التعاقد مع الأهلي ودخلا فيبعض المشاكل مع إدارة الفريق متمثلة في الراحلين ثابت البطل وصالح سليم، واصلا نجاحهما الكبير مع الزمالك، وشهدت فترة التوأم مطلع الأفية سيطرة بيضاء على الكرة المصرية والأفريقية.



إبراهيم سعيد

أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، لكن عقليته كانت لها رأي آخر، بعد أزمات متعددة مع الأهلي، إنتقل لزمالك عام 2004 بعدأن تم إيقافه لأشه، لكن فترته مع الزمالك كانت قصيرة لم تخل من المشاكل.



إسلام الشاطر

حالة أخرى مثيرة للجدل، حينما قام الأهلي بتفعيل الشرط الجزائي في عقد إسلام الشاطر رغم مرور أشهر قليلة على إنضمامه من الزمالك قادمًا من الإسماعيلي، وكنت صفقته حديث الساعة في عام 2004.



طارق السعيد ومحمد صديق

كان أحد زكائز الفريق الزمالكاوي الذي تألق مطلع الألفية، بعد تحقيق عديد الإنجازات مع الزمالك، رفضا تجديد العقد في 2006 ليذهبا مبشرة نحو النادي الأهلي، حيث حققا الكثير من البطولات محليا وأفريقيا.



معتز إينو

رفض تجديد التعاقد مع الزمالك عام 2006، ليتم تجميده لمدة موسمًا كاملًا مع الفريق الأبيض، قبل أن يتوجه للأحمر بعد ذلك، ويسجل هدفًا شهيرًا في مرمى عبدالواحد السيد في كأس السوبر.



صبري رحيل

انتهي تعاقده مع النادي الأبيض عام 2013، لينتقل للنادي الأهلي لمدة ستة أعوام حقق خلالها العديد من البطولات المحلية.





أحمد حسن بعد رحلة إحتراف طويلة وناجحة، عاد للأهلي بعد صراع قوي مع الزمالك وشهدت فترتة التي إمتدت لسنوات ثلاث عديد النجاحات، قبل أن ينتقل للزمالك بعد عدم تجديد عقده مع الأهلي، في فترة إمتدت لعامين فقط.



مؤمن زكريا

حالة من أشهر الحالات المثيرة للجدل بين القطبين، كان أحد عناصر فريق البرتغالي فيريرا عام 2014، والذي توج بالدوري فيما بعد، وكان يلع للزمالك على سبيل الإعارة من إنبي، قبل أن يخطفه الأهلي بالإتفاق مع إنبي في يناير 2015 ويتم إيقافه شهرًا، واشتهر بالتسجيل في الزمالك كثيرًا خلال مباريات القمة.



أعلن النادي الأهلي اليوم عن التعاقد مع النجم الدولي محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربعة أعوام قادمًا من نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.