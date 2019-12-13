ضبط عاطل لحيازته سلاح ناري ومواد مخدرة بالمطرية

نجحت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطل لحيازته على كمية من مخدر الحشيش في منطقة المطرية.



وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بالقليوبية، حال تردده على شارع الترعة التوفيقية بدائرة القسم وبحوزته، فرد خرطوش- كمية لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة- 3 بطاقة رقم قومي باسم المتهم "بعناوين مختلفة".



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وأضاف باستخراجه البطاقات المضبوطة بحوزته والمثبت بها محال إقامة مختلفة خشية ضبطه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



