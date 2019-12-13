Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عاطل لحيازته سلاح ناري ومواد مخدرة بالمطرية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطل لحيازته على كمية من مخدر الحشيش في منطقة المطرية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بالقليوبية، حال تردده على شارع الترعة التوفيقية بدائرة القسم وبحوزته، فرد خرطوش- كمية لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة- 3 بطاقة رقم قومي باسم المتهم "بعناوين مختلفة".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وأضاف باستخراجه البطاقات المضبوطة بحوزته والمثبت بها محال إقامة مختلفة خشية ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 13 ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. الأهلي يقدم صفقته الجديدة بفيديو "كهربائي"

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ 34 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"الاستروكس سيد الموقف".. ضبط تشكيل عصابي بالمطرية

ضبط ٥ أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري بالموسكي

"مخدرات القاهرة" تضبط عاطلا وبحوزته كيلو حشيش بالمطرية

ضبط عاطل بحوزته 19 قطعة من مخدر حشيش وسلاح أبيض بالغردقة

حبس عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش بالتبين

حبس عاطل لإتجاره في المواد المخدرة بالمطرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

01:23 م

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

12:46 م

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

12:59 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status