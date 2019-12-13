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"الفجر الفني" يرافق نانسي عجرم في زيارة "راعي مصر للتنمية"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:48 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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رصدت عدسة "الفجر الفني" وصول النجمة نانسي عجرم، منذ قليل لمقر جمعية "راعي مصر للتنمية" برعاية المستشار أمير رمزي وذلك على هامش حفلتها ومن المقرر أن تقوم بتوزيع الهدايا على عدد من الأطفال من الأسر تحت خط الفقر.

من ناحية أخرى تستعد نانسي، لاحياء حفل في واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، ومن المقرر أن يشاركها المطرب محمود العسيلي لإحياء حفل خيري كبير داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة يوم السبت 14 ديسمبر.


ووصلت النجمة نانسي عجرم، إلى القاهرة مساء أمس، وذلك للقيام بالعديد من البروفات الخاصة بالحفل الذي تقدم فيه العديد من المفاجآت لجمهورها، كما يشارك في الحفل أيضا النجم محمود العسيلي الذي يقوم بغناء العديد من أشهر أغانيه للجمهور.


ومن المقرر أن تفتح بوابات الحفل للجمهور في الساعة الرابعة والنصف عصرا وتقوم بختامه النجمة نانسي عجرم بصعودها إلى مسرح الحفل في الساعة التاسعة مساء.


الحفل ينظمه هاي ويف لأحمد غانم ومحمد غانم ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير نظرا لنفاد معظم تذاكر الحفل الذي تتراوح فئاتها ما بين regular 350 وVIP 1500.
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الكلمات المفتاحية

نانسي عجرم

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