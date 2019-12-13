موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي



أعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهرباؤ لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.



وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، ولتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ومن المُنتظر أن يخضع كهربا، لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بداية من العام الجديد.



واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية منتصف الإسبوع المقبل.



ومن المقرر أن يحصل كهربا، على 9 ملايين جنهيًا بالموسم الواحد، ومعاملته كلاعب من الفئة الأولى، بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو البرتغالي، ودفع الشرط الجزائي.



واشترط مسؤولو النادي الأهلي على اللاعب، بتحمل كافة الأتعاب والإجراءات القانونية، حال تلقيه أي عقوبات مادية من المحكمة الرياضية الدولية.



ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على قيمة دعائية تُقدر بقيمة 3 ملايين جنيهًا، حسب الاتفاق الذي وقعه اليوم في وجود وكيله وأمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء.



وكان كهربا أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك، في بداية الموسم الجاري بعدما تكاسل مسؤولو القلعة البيضاء عن تفعيل تجديد تعاقده في المدة القانونية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستغلها للرحيل إلى الدوري البرتغالي والانتقال إلى أفيس البرتغالي، بعدما حصل على بطاقة دولية مؤقتة لحين فض النزاع مع ناديه.

