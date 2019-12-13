كريم عفيفي للفجر الفني : لم أتعاقد على فيلم سيدي بشر وأود تقديم شخصية صلاح جاهين

للفجر الفني



*أشعر بالحزن لإنتهاء تجربة مسرح مصر *أفضل المشاركة في الأعمال السينمائية رغم عدم تقديمي دورًا واحد افتخر به حتي الآن *لم اتعاقد على فيلم "سيدي بشر"، وكل الأخبار التى تم تداولها هي مجرد كلام *محمد رمضان فنان ناجح وأغانيه واصلة للناس بشكل كبير *أشعار صلاح جاهين مدرسة لا يمكن الاستغناء عنها





ما هو شعورك بعد انتهاء تجربة مسرح مصر؟



أشعر بالسعادة بسبب النجاح الكبير الذي حققه مسرح مصر، لكن انتهائه ترك أثرًا صعبًا على قلبي لاسيما بعد مرور سبع سنوات من الارتباط و العشرة مع الجمهور، فقد استطعنا من خلال مسرح مصر النجاح والوصول إلى قلوب الجمهور.



بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها من الفنان أشرف عبد الباقي.. هل من الممكن تقديمك فرقة خاصة بك يومًا ما مثلما فعل أشرف عبد الباقي ؟



أنا لا أفكر في تلك الخطوة حاليًا، أما عن الفنان أشرف عبد الباقي فقد استطاع من خلال تجربة مسرح مصر أن يقدم وجوه جديدة للساحة الفنية، وهذا لا يعني بالضرورة اتجاه باقي الفنانين إلى تقديم مسرحيات من أفكارهم الخاصة مُشيرًا إلى أن هذا سلوك لا يقدر على اتجاه أي شخص.



شاركت مؤخرًا في فعاليات موسم الرياض، حدثنا عن كيفية استقبال جمور الرياض للعرض؟



كان ذلك العرض من أجمل العروض التي قمت بتقدميها،ولاقي العرض قبولاً كبيرًا لدي الجمهور السعودي، ولم نكن نتوقع تفاعلهم بهذا الشكل الكبير مع العرض،ووجدنا أنهم حافظين افيهات قديمة، وعندما كان أي فرد منا يقوم بإلقاء ايفيه قديم، كانوا يتفاعلوا معه، مُضيفُا:الحمد لله الموضوع واصل بشكل كبير.



هل كنت متوقعًا في يوم من الأيام السفر إلى المملكة العربية السعودية لتقديم عملاً فنيًا هناك؟



لا لم أفكر في الذهاب إلى السعودية لسبب آخر غير أداء فريضة الحج والعمرة،لأن هذا العام هو الموسم الأول لمهرجان الرياض، ولكن المهرجان استطاع أن يحدث حالة من الرواج والإقبال الجماهيري الكبير في السعودية.



أيهما تفضل الأعمال السينمائية أم الدرامية؟



أفضل المشاركة في الأعمال السينمائية على الرغم من أنني لم أقدم فيلمًا يجعلني افتخر بمشاركتي فيه،فأنا لدي أشياء كثيرة لم أقم بها حتي الآن.



ماذا عن تعاقدك على فيلم "سيدي بشر"؟



حتي الآن لم أقم بالتعاقد على الفيلم بشكل رسمي، وكل الأخبار التي تمت تداولها هي مجرد كلام، مُشيرًا :"مافيش حاجة اتمضت بشكل رسمي أقدر أصرح بيها".





كيف ترى المنافسة الرمضانية بعد إعلان النجوم الكبار عن استعداداتهم لدخول السباق الرمضاني2020؟



من وجهة نظري أن المنافسة ستكون كبيرة، بسبب مشاركة العديد من النجوم الكبار في الأعمال الدرامية، وبالتالي سيكون موسم دسم، به العديد من الأعمال الجيدة التي ستطتيع أن تدخل السعادة على قلوبنا كمشاهدين قبل الفنانين.



ما الدور الذي تريد تقديمه خلال الفترة القادمة؟



لا يوجد دور معين، لكنني أفضل الأدوار المكونة من لحم ودم، و الأدوار التي تمزج بين الأدوار الكوميدية والدرامية.





ما رأيك في الأغاني التي يقوم بغنائها الفنان محمد رمضان؟



محمد رمضان استطاع أن يصل إلى قلوب محبيه من خلال تقديمه للأغاني المتميزة ، فأغانيه استطاعت أن تصل إلى الناس بشكل كبير، وأصبح الناس يرددونها في حياتهم اليومية، ويقيمون بسماعها في الأفراح، وافتتاح المحلات والأماكن المختلفة، وأصبحت حفلاته تشهد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا،فلذلك فهو فنان موهوب.





إذا أردت تقديم قصة حياة أحد مشاهير الزمن الجميل فمن ستقوم بتقديمه بشكل جيد؟



أريد تقديم شخصية الشاعر صلاح جاهين، فأنا أحبه كثيرًا، وأشعاره بمثابة مدرسه نرتوي منها،ولا نستطيع الاستغناء عنها.



من هو مثلك الإعلى في السينما والتلفزيون؟





توم هانكس، وبالنسبة للفنانين المصريين فجميعهم أستاذتي.





ما رأيك في فيلم الممر؟ وهل تفضل المشاركة في أعمال حربية مثل الممر؟



فيلم رائع، ولاسيما أنه أول فيلم حربي لفنانين من جيلنا، وشرف لي المشاركة في مثل هذه الأعمال الحربية،وعن نقص هذه الأعمال فأعتقد ان السبب يعود إلى الإنتاج لأن هذه الأعمال من وجهة نظري لا تجد اقبالاً جماهيريًا كبيرًاوقت عرضها في السينما، فمثل هذه الأعمال تحتاج إلى التفكير بشكل جيد لكي تظهر بهذا الشكل الرائع.



ما المهنة التي كنت ترغب في العمل بها إذا لم تكن ممثلاً؟



كنت سأفضل أن أصبح رجل أعمال.

فنان متميز استطاع أن يجذب الأنظار إليه من خلال مشاركته في العديد من الأعمال الناجحة، بدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة أثناء دراسته بكلية التجارة،قدم دورًا رائعًا في مسرحية هاملت عام ٢٠١٠،اختاره الفنان أشرف عبد الباقي للمشاركة معه في تياترو مصر عام ٢٠١٣، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين هما "فكرة بمليون جنيه"، "ولد الغلابة" الذي لاقي من خلاله أصداءً كبيرة بين الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لبراعته في أداء دور حمزة الغانم، إنه الفنان كريم عفيفي الذي كانمعه هذا الحوار: