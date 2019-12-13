خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل صفقة انضمام كهربا للأهلي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.



وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"المفاوضات مع كهربا بدأت منذ 10 أيام وكان هناك مرونة فيها ورغبة في إتمامها".



وأضاف :"كان هناك تلاقي على إتمام الصفقة وكان الترحيب كبير من جانب كلا الطرفين حتى وقع اللاعب على عقود الانضمام للأهلي".



وزاد :"اللاعب وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ من يناير المقبل، وسيشارك في التدريبات الجماعية وفقًا للموعد الذي يحدده الجهاز الفني رينيه فايلر".



وأعلن النادي الأهلي ظهر اليوم الجمعة تعاقده رسميًا مع محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ونصف بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عقب قيامه بدفع قيمة الشرط الجزائي والتي بلغت 400 ألف يورو.