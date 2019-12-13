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من "سفاجا" لـ"قنا".. رحلة الأمن في تحرير طفلة مختطفة من قبل "منتقبة"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:38 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر من (ربة منزل - مُقيمة بدائرة قسم شرطة سفاجا) بتعرفها على (سيدة "منتقبة") ادعت أنها تعمل بالشئون الاجتماعية بمدينة الغردقة، وأبدت رغبتها في مساعدتها للحصول على إعانة مادية من الشئون الاجتماعية، وطلبت منها بيانات أسرتها واتفقت معها للتقابل لعرض موقفها على أحد المسئولين بمجلس المدينة، ولدى توجهها وبرفقتها (نجلها يبلغ من العمر 14 سنة، وابنتها تبلغ من العمر 10 أشهر) تقابلت مع السيدة المذكورة وطلبت منها العودة لمسكنها لاستبدال ملابسها بأخرى "رثة" للتأثير على المسئولين بالمجلس للموافقة على طلب الإعانة المقدم منها وتركت معها ابنتها ولدى عودتها اكتشفت عدم تواجدهما.

وتمكنت أجهزة البحث من تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مُقيمة بمنطقة الإسكان الشرقى بسفاجا) وتبين قيامها بانتحال اسم آخر لعدم تحديد هويتها، وبتتبع خط سيرها تبين عودتها إلى محل إقامتها المشار إليه، وقيامها بتغيير ملابسها واستقلالها سيارة أجرة (تاكسي) والتوجه إلى موقف سيارات المدينة واستقلت سيارة ميكروباص وبرفقتها الطفلة المُختطفة متوجهة لمقر إقامتها بمدينة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال استقلالها سيارة ميكروباص بطريق (سفاجا-قنا) وبصحبتها الطفلة المُختطفة، وبمواجهتها اعترفت تفصيليًا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وعللت قيامها بذلك بأن لديها طفلة ونظرًا لسوء حالتها الصحية وعدم قدرتها على الإنجاب مرة أخرى قامت بارتكاب الواقعة بزعم تربيتها، وأرشدت عن الملابس التي كانت ترتديها وبعض الأوراق التي استخدمتها في إيهام المجني عليها بعملها في الشئون الإجتماعية وعدد 10 هواتف محمولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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