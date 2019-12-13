عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً





وكان كهربا قد قام بفسخ عقده مع الزمالك، عقب انتهاء الموسم الماضي بسبب أزماته مع رئيس النادي ليقرر الرحيل للدوري البرتغالي، بعدما حصل على بطاقة مؤقته من الفيفا.





وتوعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، كهربا والأهلي برد قاسي خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن فريقه لن يفرط في أي حق من حقوقه في أزمة كهربا.





يذكر أن كهربا انتقل للزمالك قادما من إنبي في موسم 2015، بعد صراع قوي مع النادي الأهلي على ضم اللاعب وقتها.





أعلن مسئولو النادي الأهلي، منذ قليل، انضمام محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لصفوف القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف، بدءا من يناير المقبل.