وائل جمعة يرحب بانضمام كهربا للأهلي

رحب وائل جمعة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بانضمام محمود عبد المنعم "كهربا" والذي انتقل رسميًا لصفوف القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف.



وغرد جمعة على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"#Welcom Kahraba محمود كهربا مبروك عودتك لبيتك مره تانيه المسئوليه كبيره والتحدي عظيم ....مبروك عليك النادي الاهلي @MKahraba".



وأأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل ..



جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.







يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة..



ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.



