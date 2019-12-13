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تعرف على موعد حفل أصالة القادم في موسم الرياض

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:33 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تحييي الفنانة السورية أصالة، اليوم 13 ديسمبر حفلا ضخمًا بموسم الرياض ضمن فعاليات المملكة العربية السعودية، يديرها تركى آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية .

و تتابع الفنانة أصالة، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

حيث نشرت الفنانة السورية أصالة، صورة لها عبر حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

وظهرت أصالة ، مرتدية فستاناً يحمل اللون الاسود ، مطرز من اللون الذهبي ، ذات أكمام طويلة ، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومتألقة ، وميكب هادى وبسيط يتناسب معاها .

وعلقت أصالة على الصورة:" يسعدنى جدا انى اغني فى مكان لا حدود له ، البرد فيه لا يمنع القلوب الطيبة والأرواح الحالمة من أن تقصده ، دفاه سيكون من تآلف أحبة ، يروا فى الحياة ما يغرى لن تعاش ، وسنكون اقرب ، نسمع ونعيش كل خبايا الشعور ، وكل التقدير لشركتى ، الام التى كانت الداعم الأول ،لى منذ أن بدأت إلى يومنا هذا ، روتانا .. ولاحبتي فى السعودية وعد منى بأن اجرى طموحهم بصوتى ، وما اقدم وما اكنه لهم من أعلى المشاعر المحبة والتقدير والوفاء .

موعدنا اليوم ضمن سمارت موسم الرياض ، فى منتزه الثمامة البرى بمحمية الملك خالد الملكية " ، وتفاعل معاها الجمهور حيث نالت العديد من الاعجابات والتعليقات .
تعرف على موعد حفل أصالة القادم في موسم الرياض
تعرف على موعد حفل أصالة القادم في موسم الرياض
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