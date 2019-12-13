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تحريات المباحث توضح حقيقة اعتداء ضابط على مواطن بالجيزة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:29 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وردت شكوى من أحد المواطنين للأجهزة الأمنية بالجيزة، تضرر خلالها من أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لقيامه باقتحام مسكنه والاعتداء عليه وأسرته بالسب، مما سبب له ضررًا معنويًا.

وبالفحص تبين قيام الضابط المذكور بضبط نجل "الشاكي"، عاطل – سبق اتهامه في 4 قضايا "مشاجرات – مخدرات – سلاح أبيض") حال سيره بدائرة قسم الدقي، ممسكًا بسيجارة بها مخدر الحشيش، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله بضمان مالي، وسدده وتم إخلاء سبيله.

وكما تبين أن الشاكي وزوجته وابنه من العناصر الإجرامية الخطرة "لهم معلومات جنائية مسجلة"، وعدم صحة ما ورد بالشكوى، حيث إن نجل الشاكي تم ضبطه حال سيره بالشارع ولم يتم استهداف مسكنه كما ادعى بشكواه وأن الغرض من الشكوى هو صرف نظر الأجهزة الأمنية عن متابعة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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