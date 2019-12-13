الدولار يسجل أدني مستوي في 8 أشهر





سجلت أسعار الدولار أدني مستوي في 8 أشهر خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام سلة العملات الرئيسية مع الإعلان عن اقتراب موعد الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين.





وذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرج أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، وسط تعهدات بقيام بكين بشراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية.





وفي تقرير آخر نشرته وكالة رويترز نقلاً عن مصادر لم تسمها، أكدت أنه من المقرر تأجيل أو إلغاء التعريفات المخططة يوم 15 ديسمبر.





وتراجع سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1.1183 دولار، وهو أدني مستوي منذ يونيو الماضي.





وارتفعت أسعار الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 109.66 ين.





وهبط الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 1.9 بالمائة ليسجل 1.3410 دولار.





وهبط الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 0.9823 فرنك.





وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 96.799.