Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدولار يسجل أدني مستوي في 8 أشهر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:23 م
Advertisements
اسعار الدولار
اسعار الدولار
وكالات
Advertisements

سجلت أسعار الدولار أدني مستوي في 8 أشهر خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام سلة العملات الرئيسية مع الإعلان عن اقتراب موعد الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين.

 
وذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرج أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، وسط تعهدات بقيام بكين بشراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية.

وفي تقرير آخر نشرته وكالة رويترز نقلاً عن مصادر لم تسمها، أكدت أنه من المقرر تأجيل أو إلغاء التعريفات المخططة يوم 15 ديسمبر.

وتراجع سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1.1183 دولار، وهو أدني مستوي منذ يونيو الماضي.

وارتفعت أسعار الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 109.66 ين.

وهبط الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 1.9 بالمائة ليسجل 1.3410 دولار.

وهبط الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 0.9823 فرنك.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 96.799.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار الين الياباني الفرنك السويسري الصفقة التجارية الجنيه الاسترليني اسعار الدولار

أخبار تهمك

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ 38 دقيقة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ أقل من ساعة

شاهد.. الأهلي يقدم صفقته الجديدة بفيديو "كهربائي"

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

منذ ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يومين

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

اسعار الدولار اليوم الأربعاء 9/10/2019.. وعودة الاستقرار في سعر العملة الأمريكية

اسعار الدولار اليوم الإثنين 14/10/2019.. والعملة الأمريكية تواصل التراجع

اسعار الدولار اليوم الأربعاء 16/10/2019.. وتوقعات لسعر العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة

تراجع في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة

الدولار يواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدولار يتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

أول تعليق من كهربا بعد انتقاله للأهلي

01:23 م

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

12:46 م

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

12:59 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status