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بالصور- "الفجر الرياضي" ينشر كواليس صفقة انضمام كهربا للأهلي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:27 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن النادي الأهلي رسميا ظهر اليوم تعاقده مع محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وينشر "الفجر الرياضي" بالصور كواليس صفقة انتقال كهربا إلى النادي الأهلي حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله للنادي الأهلي قبل مباراة وادي دجلة السابقة.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بالذهاب لمنزل اللاعب بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد وقام بالتوقيع على عقود الانضمام للنادي في حضور والد اللاعب ومحمد مغربي أحد أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، وكريم عادل أحد كبار الجماهير.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الأهلي، خلال الفترة المقبلة، بناءً للموعد الذي سيحدده السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.
بالصور- "الفجر الرياضي" ينشر كواليس صفقة انضمام كهربا للأهلي
بالصور- "الفجر الرياضي" ينشر كواليس صفقة انضمام كهربا للأهلي
بالصور- "الفجر الرياضي" ينشر كواليس صفقة انضمام كهربا للأهلي
بالصور- "الفجر الرياضي" ينشر كواليس صفقة انضمام كهربا للأهلي
بالصور- "الفجر الرياضي" ينشر كواليس صفقة انضمام كهربا للأهلي
بالصور- "الفجر الرياضي" ينشر كواليس صفقة انضمام كهربا للأهلي
بالصور- "الفجر الرياضي" ينشر كواليس صفقة انضمام كهربا للأهلي
بالصور- "الفجر الرياضي" ينشر كواليس صفقة انضمام كهربا للأهلي
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