محمد امام :"أخيرًا بعد مفاوضات كتير بلوظة "أقتنع " (صورة)

نشر الفنان محمد امام، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة برفقة كلبه وكان مرتدي "تيشرت باللون الابيض وكوفيه باللون الاسود".





وعلق امام، على الصورة قائلًا:"أخيرًا بعد مفاوضات كتير بلوظة اقتنع انه كلب مش نمر وخصوصًا أن مفيش نمر بيلبس بلوفر!! هو أكتئب لما عرف الحقيقة بس ابتدي يفك اهو يا صباح البرد".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الغالي ابن الغالي قوي" وأضاف آخر "انت شخصية جميلة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اسطوره ابن اسطوره".





ويذكر أن محمد امام، يستعد لعرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "لص بغداد"، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة ياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وامينة خليل، وفتحي عبد الوهابن أحمد العوضي، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسي، ومن إنتاج شركة سينرجي.