البابا تواضروس يرد على التصاق لقب "بابا المحبة" به

صرح البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإن المحبة هى الكلمة المفصلية التى فى الكتاب المقدس، والسيد المسيح حينما أتى علمنا المحبة، وآخر وصية له قال فيها «أحبوا بعضكم بعضًا»، فالمحبة هى شغلنا ووقود حياتنا والشىء الوحيد الذى سنأخذه معنا للسماء، فكل شىء سنتركه على الأرض مثل الإيمان، ولكن عندما نذهب السماء لن نحتاجه لأننا سنكون وقتها مع الله.





تابع البابا تواضروس مجيبا عن حقيقة التصاق لقب "بابا المحبة" به: فالمحبة وعملها هى الشىء الوحيد الذى سيرافقنا فى السماء، لو أنك ساعدت إنسانًا، أو كلمته كلمة طيبة كل هذه الأعمال المملوءة محبة هى التى ستبقى معنا فى السماء.





وعن البرامج الإجتماعية قال البابا: من ستة سنوات بدأنا استراتيجية محددة لبرامج الخدمة الاجتماعية فهي تشمل المساهمة في زواج البنات، ودعم التعليم الجامعي وما قبل الجامعي وحالات المرض، والعمليات والفحوصات، بدأنا في السنة الأولى بكنائس القاهرة ثم عممناها على القاهرة الكبرى ثم وجه بحرى والقناة ثم وجه قبلي كله، هذه المنظومة تدار بالرقم القومي، بحيث يتم تسجيل بيانات متلقى الخدمة، وهو ما يمنع أي صورة من صورة الاحتيال، ويقدر الاحتياجات الرعوية من خلال حصرها ومعرفتها بدقة، وبعد أن انتهينا من حصر متبرعي الكنائس بدأنا العمل على خدمة المؤسسات الخيرية، وأصبح لدينا خطة واضحة لمواردنا ومن يعمل عليها ومن يحتاج لها، وجعلنا المؤسسات الخيرية كشركاء للتنمية يعملون تحت مظلة أسقفية الخدمات.



