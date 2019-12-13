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"7 قضايا تهريب".. تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:19 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها، ملابس أجنبية الصنع – سجائر – راوتر – سماعات سيارات – مستحضرات تجميل – ساعات يد – هواتف محمول ) بلغت إجمالى القيمة والتعويض تجاوزت مليون جنيه.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 48 قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، سرقة، مخالفات السائقين.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد 1297 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط 1 قضية.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 260 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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