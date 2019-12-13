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شاهد.. رسالة خطيبة محمد الشرنوبي لعائلتها

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:58 م
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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نشرت رندا رياض خطيبة الشرنوبي، اليوم صورة لها على صفحتها الشخصية على موقع الصور و الفيديوهات "إنستجرام".


شاركت رندا متابعيها على "أنستجرام"، بسعادتها يوم خطوبتها، ظهرت في الصورة والدتها فاتن سليم و أخوها محمد رياض حيث وجهت رسالة لهم وتعليقا على الصورة حيث قالت: " بشكر ربنا كل يوم على أنكم عائلتي، بحبكم للأبد وشكرا لكم لوجودكم معي طول حياتي".


"رندا" مواليد 28 من سبتمبر، خريجة كلية الاقتصاد الجامعة البريطانية عام 2011، أصغر مديرة أعمال، فهي مديرة أعمال للفنانة أنغام، التي أشادت بها في أحدى حفلاتها الغنائية حيث قالت: " لأول مرة عايزة أشكر بنت مجتهدة وعامله مجهود معايا بقالها فترة، رغم سنها الصغير إلا إنها ب 100 رجل، وقادرة تستحمل ظروف بتقابلها أكتر من ناس بقالهم كتير في الشغلانة"، وأيضا قالت عنها أنغام " مشرقة كعادتك".


ويشار إلى أن "رياض" علقت على خطوبتها من الشرنوبي، في صورة جمعتهم حيث قالت: " أحلي حاجه حصلت لي في حياتي هى وجودك فيها ربنا يخليك ليا ويارب نفضل مع بعض علي طول بحبك".


ويذكر أن شرنوبي مواليد يناير 95، أخر أعماله حكاية "ما تيجي يا مليجي"، من الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا، شارك أيضا في بطولة مسلسل كأنه امبارح، حيث كان يجسد دور حسن الذي قام بانتحال شخصية علي ابن رانيا يوسف الذي تم خطفه منذ أن كان صغيرا وعاد بعد 20 عاماً.
شاهد.. رسالة خطيبة محمد الشرنوبي لعائلتها
شاهد.. رسالة خطيبة محمد الشرنوبي لعائلتها
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