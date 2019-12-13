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أفضل 10 مشاهير على تطبيق TikTok نالوا إعجاب الملايين خلال 2019

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:38 م
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تطبيق TikTok
تطبيق TikTok
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تزداد شعبية تطبيق TikTok الصينى يوما بعد يوم، حيث تتيح منصة TikTok للمستخدمين بأن يكونوا صانعي محتوى وأن يعبروا عن أنفسهم بشكل مباشر عن طريق هواتفهم الذكية وبطرق جديدة ومبتكرة، مما جعلها تجذب العديد من المستخدمين حول العالم.

وفي عام 2019، انضم عددًا كبيرًا من النجوم المشهورين لـ Tiktok، وأصبحت مقاطع الفيديو الخاصة بهم من الفيدوهات الأكثر رواجًا بين مستخدمي تطبيق Tiktok

فيما يلي نستعرض معكم أكثر 10 مشاهير نالوا إعجاب الملايين من مستخدمي تطبيق TikTok.

أفضل 10 مشاهير على تطبيق TikTok 

1. ويل سميث (11 مليون معجب)


2. مايلي سايروس (2.2 مليون معجب)


3. الصخرة (6.2 مليون معجب)


4- هوي ماندل (4.3 مليون معجب)


5. تيري كروز (2 مليون معجب)


6- سيلينا جوميز (14.6 مليون معجب)


7- ارنولد شوارزنيجر (1.7 مليون معجب)


8. ستيف هيرفي (1.8 مليون معجب)


9. بوست مالون (2 مليون معجب)


10. شون جونسون (3.83 معجبين)

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