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تعرف على موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات ومبارايات الأهلي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:01 م
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محمود كهربا
محمود كهربا
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أنهى مسؤلوا النادي الأهلي، اليوم الجمعة 12/12/2019، التعاقد مع اللاعب محمود كهربا، نجم الزمالك السابق، لمدة 4 سنوات ونصف؛ تدعيماً للفريق الأول لكرة القدم.

محمود كهربا رسمياً في الأهلي

وظهر محمود كهربا، في النادي الأهلي اليوم، برفقة أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، وهو يحمل تي شيرت النادي الأهلي، بعد إنتهاء التعاقد.

انتقال حر للاعب محمود كهربا

وانتقل النجم محمود كهربا، إلى صفوف النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغال.

محمود كهربا هدف الأهلي 

وتعاقد مسؤلوا النادي الأهلي مع محمود كهربا؛ تلبيةً لمطالب الجهاز للفريق، بشأن تدعيم صفوف الفريق، بلاعبين مميزين، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

موعد مشاركة محمود كهربا في التدريبات

وينتظم محمود كهربا، في تدريبات الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الحصول على إذن من المدير الفني للفريق، السويسري رينيه فايلر.


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