البورصات الأوربية ترتفع خلال تعاملات اليوم الجمعة

ارتفعت البورصات الأوربية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبعد فوز بوريس جونسون بالانتخابات البريطانية مما يؤكد اقتراب موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي.





وارتفع مؤشر 600 بنحو من 1.6 بالمائة ليسجل 414.2 نقطة.





وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 7339.6 نقطة.





وقفز مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.3 بالمائة ليسجل 13389.8 نقطة.





وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 5965.02 نقطة.





وصعد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.1174 دولار.