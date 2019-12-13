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ماذا قدم كهربا مع منتخب مصر وديسبورتيفو أفيس قبل الانضمام للأهلي؟

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:03 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع محمود عبد المنعم كهربا فى صفقة إنتقال حر بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال الأيام الماضية، ليوقع اللاعب على عقود إنتقاله رسميًا للأهلي.

وكان محمود عبد المنعم كهربا رجل عن نادى الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية للدوري البرتغالي، مما جعل الزمالك يقوم بشكوي اللاعب للاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ولكن قام اللاعب بإستخراج بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة مع أفيس البرتغالي.

وكان كهربا قد إنضم لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى خلال المعسكر الماضي والذى تخلله مباراتان أمام كل من كينيا وجزر القمر فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، وإستطاع كهربا تسجيل هدف فى مرمي منتخب كينيا فى لقاء انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وشارك محمود كهربا ثم مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في 4 مباريات ببطولة الدوري البرتغالي أمام ريو أڤي لمدة 43 دقيقة في اللقاء الذي خسره أفيس بخماسية مقابل هدف ثم المشاركة لمدة 18 دقيقة أمام فريق فاماليكاو ثم المشاركة لمدة 15 دقيقة أمام جيماريس ثم لمدة 45 دقيقة أمام فريق تونديلا البرتغالي وكانت أخر مشاركة لمدة 17 دقيقة أمام بورتو البرتغالي بتاريخ 3 نوفمبر 2019.

وسجل محمود كهربا هدف وحيد خلال 4 مباريات شارك خلالهم مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي كان أمام فريق فاماليكو.

ولدى محمود عبد المنعم كهربا 27 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالهم 4 أهداف وكان أبرز أهدافه في مرمي منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 والتى أقيمت بالجابون ضمن مباريات دور ال 8.
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كورة كهربا رياضة الأهلي وكهربا أخبار كهربا

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