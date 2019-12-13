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أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:59 م
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كهربا بقميص الاهلي
كهربا بقميص الاهلي
علي نبوي
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علق نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة على انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" لصفوف النادي الأهلي لمدة 3 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.

وأعلن النادي الأهلي ظهر اليوم الجمعة تعاقده رسميا مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف لدعم الفريق الأول لكرة القدم بداية من يناير المقبل.

وغرد أبو تريكة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر ":"لحظة كده ترجملي.. مبروك وبالتوفيق لكهربا منتظرين التألق إن شاء الله".


وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل ..

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.



يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة..

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

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