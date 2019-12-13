المبعوث البريطاني: المملكة تأمل أن تشجع مخرجات منتدى أسوان للسلام لمزيد من الازدهار

قال كليم نايلور، المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الساحل، إن المملكة المتحدة تطمح أن تكون مخرجات منتدى أسوان للسلام والتنمية تشجيع على مزيد من إقرار للسلام والازدهار في أفريقيا.





وأشار "نايلور"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يسعون أن يكون هناك شراكة مع دول أفريقيا والتحالفات الدولية للعمل على تحقيق أهداف مشتركة، معتبرًا أن منتدى أسوان للسلام والتنمية سيعمل على تشجيع الأمن والسلام المستدام في أفريقيا.



