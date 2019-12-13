Advertisements
Advertisements
Advertisements

المبعوث البريطاني: المملكة تأمل أن تشجع مخرجات منتدى أسوان للسلام لمزيد من الازدهار

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال كليم نايلور، المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الساحل، إن المملكة المتحدة تطمح أن تكون مخرجات منتدى أسوان للسلام والتنمية تشجيع على مزيد من إقرار للسلام والازدهار في أفريقيا.

وأشار "نايلور"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يسعون أن يكون هناك شراكة مع دول أفريقيا والتحالفات الدولية للعمل على تحقيق أهداف مشتركة، معتبرًا أن منتدى أسوان للسلام والتنمية سيعمل على تشجيع الأمن والسلام المستدام في أفريقيا.

وقد اختتمت فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية أمس، بعد أن استمر على مدار يومين، وشهد عدد من الجلسات والتليل تناولت عدد من القضايا مثل أمن الطاقة، وتعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق الأمن والسلم.
Advertisements

أخبار تهمك

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

شاهد.. الأهلي يقدم صفقته الجديدة بفيديو "كهربائي"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

عاجل.. كهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

منذ ساعتين و 38 دقيقة

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 13 ساعة

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:46 م

أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

12:37 م

أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

12:59 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

12:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status