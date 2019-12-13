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بأسلوب "كسر الباب".. سقوط عصابة المساكن في الجيزة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:52 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط عاطلين لتكوينهما فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب سرقة المساكن في محافظة الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وأصل إقامتهما بني مزار بالمنيا، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب متخذان من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما، وأمكن ضبطهما وعثر بحوزة أحدهما (فرد خرطوش – طلقة لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 حوادث بذات الأسلوب المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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