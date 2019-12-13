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أول رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد ضمه رسمياً

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:46 م
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كهربا بقميص الاهلي
كهربا بقميص الاهلي
الفجر الرياضي
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الأهلي يتعاقد مع «كهربا» لمدة 4 سنوات ونصف

أعلنالنادي الأهلي رسمياً عبر صفحته الرسمية "الفيسبوك" عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.

وقام اللاعب محمود كهربا بتوجيه رسالة الاهلي بعد ظهوره بصورة يقبل شعار النادي الأحمر بعد التعاقد رسمياً.


جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
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