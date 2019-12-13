أحمد صلاح حسني يغازل جمهوره بصورة جديدة له عبر "تويتر"

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وظهر "حسني" في هذه الصورة من داخل الطائره في طريقه إلى أسوان.







وكتب "حسني" على هذه الصورة قائلا: ‏الى اسوان، بلد السحر والجمال والناس الطبية.







وعلق احد المتابعين عليه قائلا: ‏‎جمعة مباركة عليك ياصباح الفل والياسمين ربنا يحفظك من كل شر، تنور اسوان واهلا بيك فيها.







وعلى صعيد آخر قدم "حسني" العديد من الأعمال التليفزيونية منها شربات لوز، تحت الأرض، السيدة الأولى، حب لا يموت، كلمة سر، عفاريت عدلي علام، حكايات بنات، عوالم خفية، كلبش، بيت السلايف، أبواب الشك، لآخر نفس، حكايتي.





وتدور أحداث مسلسل "حكايتي"، حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمامها، وتدخل في خلافات مع عائلتها و تسافر من الصعيد .





وشارك في بطولة مسلسل "حكايتي"، كلٍ من ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، وفاء عامر، أحمد حاتم، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، جمال عبدالناصر، إدوارد، إسلام جمال، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.