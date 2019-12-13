ضبط 5203 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5203 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:1802 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.186 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".23 دراجة نارية مخالفة.23 مخالفة "موقف عشوائي".37 مخالفة شروط الترخيص.43 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.