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بزعم توظيفه بالحكومة.. متهمان يستوليان على 100 ألف جنيه من فني بسوهاج

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:42 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين لقيامهم بالنصب والاحتيال على فني بإحدى الهيئات الحكومية سابقا لتعيينه في الوظائف الحكومية مقابل 100 ألف جنيه.

وتبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من، حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بقيام شخصين بالحصول منه على مبلغ مالى قدره (100،000 مائة ألف جنية ) مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بزعم علاقاتهما بمسئولى تلك الجهة.

وأكدت التحـــريـــات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام فني بإحدى الهيئات الحكومية سابقًا وحاليًا بالمعاش -مقيم بسوهاج ( فني بإحدى قطاعات البترول بالسويس - مقيم بالسويس، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكي على المبلغ المالي المشار إليه مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية مدعيان نفوذهما وعلاقاتهما الوطيدة بمسئولي تلك الجهة، إلا أنهما لم ينفذا ما تم الاتفاق عليه وامتنعا عن رد المبلغ المالي المستولى عليه، وأضافت التحريات حصول المتحرى عنهما على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم.

وأمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع الثاني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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