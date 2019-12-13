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ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم.. وخام برنت يقترب من مستوي الـ 65 دولار

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:38 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب الإعلان عن نشاط التنقيب عن الخام الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنحو من 1.1 بالمائة ليصل إلى 64.91 دولار للبرميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنسبة تزيد عن 0.8 بالمائة مسجلاً 59.68 دولار للبرميل.
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الكلمات المفتاحية

نشاط التنقيب خام نايمكس خام برنت اسعار النفط

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