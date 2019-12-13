Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

وقع محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، منذ قليل، عقود انتقاله بشكل رسمي للقلعة الحمراء بداية من فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اعتمدت في اجتماعها، الذي عقد الاثنين الماضي، بفرع النادي بالشيخ زايد، قرار التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لمدة 4 سنوات ونصف، وذلك عقب موافقة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق على انضمام اللاعب بعد ظهوره بمستوى مميز مع منتخب مصر في تصفيات الكان.

ومن المنتظر، أن يخضع كهربا لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الحالية وحتى موعد قيده في القائمة المحلية أول يناير المقبل، حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق عقب قيده في القائمة مباشرة.
عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)
عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كهربا بقميص الأهلي كهربا الأهلي وكهربا الأهلي اليوم

أخبار تهمك

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

عاجل.. كهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

منذ ساعتين

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

منذ 12 دقيقة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

يوفنتوس يخون نجمه من أجل ضم صفقته الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

قلق في برشلونة من إصابة أرتور

منذ ساعتين

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل - الأهلي يحدد موعد ضم "كهربا"

مرتضى: سأشتري فانلة الأهلي لـ"كهربا" من جيبي.. وشيكابالا يستحق الإعدام

بيراميدز يهدد حلم الأهلي في ضم "كهربا"

فايلر يحدد موقفه من التعاقد مع كهربا

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

تعليق ناري من أحمد بلال على هجوم جماهير الزمالك (صورة)

10:32 ص

عاجل.. كهربا في الأهلي

11:53 ص

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status