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رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع كهربا لمدة ٤ مواسم ونصف

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:37 م
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كهربا بقميص الاهلي
كهربا بقميص الاهلي
علي نبوي
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أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف ، تبدأ مطلع يناير المقبل .

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
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