ضبط هارب من حكمين بالسجن "المؤبد" في الشرقية



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه بمحل إقامته وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة، وبمواجهته بالأحكام أقر بها وحيازته السلاح لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية قيام أحد العناصر الإجرامية، 34 سنة، سبق إتهامه فى قضية "سلاح"، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا (2 اتجار مخدرات محكوم عليه فيهما بالسجن المؤبد - سلاح محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، بالتردد على محل إقامته بعزبة العكفان بدائرة المركز، وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.