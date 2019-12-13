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ضبط هارب من حكمين بالسجن "المؤبد" في الشرقية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:34 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية قيام أحد العناصر الإجرامية، 34 سنة، سبق إتهامه فى قضية "سلاح"، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا (2 اتجار مخدرات محكوم عليه فيهما بالسجن المؤبد - سلاح محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، بالتردد على محل إقامته بعزبة العكفان بدائرة المركز، وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه بمحل إقامته وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة، وبمواجهته بالأحكام أقر بها وحيازته السلاح لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط هارب من حكمين بالسجن "المؤبد" في الشرقية
ضبط هارب من حكمين بالسجن "المؤبد" في الشرقية
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